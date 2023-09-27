7 قتلى بقصف تركي على أربيل
قُتل 6 أشخاص من حزب العمال الكردستاني في قضاء رواندز بمحافظة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، إثر قصف تركي على الإقليم، وفق ما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم.
وقال الجهاز، عبر بيان صدر عنه، إن "طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي استهدفت، ظهر اليوم، مقرا لحزب العمال الكردستاني في قرية بوگریسکان بناحية ورتي التابعة لقضاء رواندز في محافظة أربيل".
وأضاف الجهاز أن "عملية القصف أسفرت عن مقتل أربعة من عناصر حزب العمال الكردستاني، ومقتل مدني وإصابة آخر، قرب محل سكنهما من ذلك المقر، وفي الوقت نفسه، شنت طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي هجوما على مركبة لعناصر حزب العمال الكردستاني في القرية ذاتها، مما أسفر عن مقتل شخصين كانا داخل المركبة".
وتنفذ قوات الجو التركية بين الحين والآخر طلعات تقول إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني داخل إقليم كردستان العراق، فيما تطالب حكومة الإقليم عناصر الحزب بالانسحاب من المناطق المأهولة بالسكان.
وكثفت تركيا، مؤخرا، ضرباتها ضد قواعد الحزب في العراق، وسط رفض الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، ومطالبات باللجوء لمجلس الأمن الدولي، باعتبار أن القصف يُعدّ انتهاكًا لسيادة البلاد.