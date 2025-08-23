"فوق الأرض وتحتها".. الجيش الإسرائيلي يكشف خطط الهجوم على غزة

ذكر رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، أن الهجوم على مدينة غزة سيُنفَّذ ببطء وبأسلوب يُقلِّل من خطر المقاتلين، مؤكدًا أنه سيتم تنفيذ العملية فوق الأرض وتحتها.

وأبلغ الجنرال زامير القادةَ بأن الهجوم على مدينة غزة سيُنفَّذ ببطء وبأسلوب يُقلِّل من خطر المقاتلين، وستُنفَّذ العملية فوق الأرض وتحتها، بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية.

وبيّنت الهيئة الإسرائيلية أنه سيتم استدعاء حوالي 60 ألف جندي احتياطي للخدمة الفعلية ابتداءً من الـ2 من شهر أيلول/سبتمبر المُقبل، ومن المقرر أن يتدربوا لمدة أسبوعين تقريبًا استعدادًا للهجوم.

ويقدر الجيش الإسرائيلي أن السيطرة العملياتية على مدينة غزة ستتحقق بعد حوالي شهرين من انتهاء الحصار.

ويعقد مجلس الوزراء السياسي والأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، يوم الثلاثاء المُقبل، اجتماعاً خاصاً لمراجعة التفاصيل الكاملة لخطة الاحتلال الكامل لمدينة غزة وشروط وقف إطلاق النار الصارمة مع حركة حماس.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد وافق على خطط الجيش الإسرائيلي من قلب مقر فرقة غزة بالقيادة الجنوبية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي التفاصيل النهائية للخطة، حيث سيبدأ الجيش إجلاءً جماعيًا لسكان غزة من مدينة غزة، البالغ عدد سكانها بين 800 ألف ومليون نسمة، إلى جنوب القطاع.