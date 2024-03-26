الرئيس الإسرائيلي: يجب أن نصل إلى السنوار "حيا أو ميتا"

اعتبر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أنه لا بد من الوصول إلى زعيم حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار "حيا أو ميتا"، للتمكن من إعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع.

وقال هرتسوغ في خطاب خلال افتتاح مركز أكاديمي في القدس الغربية: "فيما يتعلق بالمفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن، الحقيقة هي، وهذا أمر يجب علينا وعلى العالم أن يواجهه، أن كل شيء يبدأ وينتهي مع يحيى السنوار"، بحسب وكالة "الأناضول".

وأضاف: "على العالم أجمع ومنطقتنا أن تعلم أن المسؤولية تقع عليه (السنوار)، وعليه وحده، لن ينجح الأمر، لن نسمح بذلك".

وتابع هرتسوغ: "في النهاية ليس هناك خيار، يجب أن نواصل القتال، ويجب أن نصل إلى السنوار حيًّا أو ميتًا، حتى نتمكن من رؤية الرهائن في الوطن".

وسبق أن أشارت إسرائيل عدة مرات، على لسان قادتها، إلى أن السنوار هو صاحب القرار في مفاوضات تبادل الأسرى، كما روّجت أن تحقيقها النصر في الحرب على غزة سيتطلب القضاء على الصف الأول من قادة حماس ومن أبرزهم السنوار.