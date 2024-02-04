مصر.. السلطات تعلق على جدل "إلزامية التبرع للدولة"

ردَّت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي، على مقترح قدَّمه السياسي المصري والمرشح الرئاسي السابق عبد السند يمامة، بإجبار المصريين بالخارج على التبرع للدولة بجزء من دخلهم، مؤكدة أن الدولة لا تتدخل في أموال أبنائها بالخارج.

وشاركت الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة عبر "فيسبوك"، مداخلة هاتفية سابقة للوزيرة، نفت خلالها نية الحكومة بتحصيل أي أموال من المصريين في الخارج.

وعلق مسؤول الصفحة على الفيديو قائلًا: "في إطار ما تردد عن سن تشريع يتضمن تحويل المصريين العاملين بالخارج 20% من دخلهم الشهري بالعملة الأجنبية إلى المصارف المصرية للمساهمة في دعم الاقتصاد المصري، فقد سبق أن صرحت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ردًّا على مقترح مشابه، مشددة على أن الدولة المصرية لا تتدخل إطلاقًا في تحويلات المصريين بالداخل أو الخارج".