البيان الختامي للقمة الإسلامية العربية المشتركة بشأن غزة

دعا البيان الختامي الصادر عن القمة الإسلامية العربية المشتركة الاستثنائية بشأن غزة، التي انعقدت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم، إلى وقف تسليح إسرائيل وكسر الحصار المفروض على القطاع.

ورفض البيان توصيف "هذه الحرب الانتقامية دفاعا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة" داعيا إلى وقف إطلاق النار على الفور.

وأدان "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري".

ودعا بيان القمة الإسلامية العربية المشتركة، جميع الدول لوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل، وإلى كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية.

واحتضنت العاصمة السعودية قمة لزعماء الدول العربية والإسلامية، اليوم، مع سعي المملكة للضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل إنهاء الأعمال العدائية في غزة.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط حالة من التوتر منذ أن هاجم مقاتلو حركة حماس الفلسطينية جنوب إسرائيل في الـ7 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتقول إسرائيل إن هذا الهجوم أدى إلى مقتل 1200 شخص.

ومنذ ذلك الحين صعدت إسرائيل هجماتها على غزة، حيث قُتل أكثر من 11 ألفا من سكان القطاع أغلبهم من النساء والأطفال.