واشنطن بوست: هجوم رفح يدفع أمريكا لدراسة وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة تدرس منع إسرائيل من استخدام الأسلحة الأمريكية إذا ما هاجمت مدينة رفح المكتظة بالنازحين، جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتقول الصحيفة إنه "رغم عدم اتخاذ أي قرار حتى الآن، إلا أن هذا النقاش يعكس قلق الإدارة الأمريكية المتزايد بشأن الأزمة في غزة وخلافها مع القادة الإسرائيليين".

وشكك كل من نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، في خطة الهجوم على رفح، معربين عن مخاوفهم من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الوضع في غزة دون إنهاء الحرب.

وذكرت الصحيفة، أن "الإدارة الأمريكية تشعر بالقلق بشكل خاص من عدم وجود خطة واضحة لحماية أكثر من مليون فلسطيني نزحوا باتجاه رفح، جنوب غزة".

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الحاجة إلى خطة ذات مصداقية لضمان سلامة هؤلاء اللاجئين ودعمهم.

ومن شأن فرض قيود على إمدادات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل أن يكون إجراءً مهمًا قد يؤدي إلى توتر العلاقات الأمريكية الإسرائيلية.

وفي الماضي، أعادت الولايات المتحدة تقييم علاقتها مع إسرائيل، كما حدث، في العام 1975، عندما اقترح الرئيس فورد ووزير الخارجية كيسنجر خفض المساعدات العسكرية للضغط على إسرائيل للموافقة على اتفاق سحب القوات.

ويمكن للإدارة الأمريكية أن تجادل بأن الحد من إمدادات الأسلحة من أجل الهجوم على رفح يشبه تفاهمها مع أوكرانيا فيما يتعلق باستخدام الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى.