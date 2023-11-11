"المونيتور": حماس لا تزال في قوتها وخطط إسرائيل لن تحل مشكلة غزة
أفاد تقرير لموقع "المونيتور" الأمريكي، أن القادة العسكريين الإسرائيليين يعترفون بأن حماس، رغم تكبدها خسائر فادحة وتدمير البنية التحتية في شمال غزة، لا يبدو أنها قريبة من نقطة الانهيار.
ونقل الموقع عن ضابط إسرائيلي كبير، اشترط عدم الكشف عن هويته، قوله إن مقاتلي حماس يحتفظون بقوتهم بفعل اختبائهم في شبكة الأنفاق الكبيرة التي تمكنهم من التنقل بحرية تحت الأرض شمالًا وجنوبًا في قطاع غزة.
وأضاف أن هيكل القيادة والسيطرة التابع لحماس تحمل العبء الأكبر من الأضرار حتى الآن، حيث لم يصب معظم مقاتليها الذين يقدر عددهم بـ 20 ألف مقاتل بأذى.
من جانبه، قال ضابط إسرائيلي آخر لـ"المونيتور"، إن "غزة مدينة مزدحمة للغاية، وفيها مدينة تحت الأرض فيها مئات الكيلومترات من الأنفاق، تم بناؤها بحيث يمكنها إيواء قوات كبيرة وإمدادات وأوكسجين وأجهزة قيادة وسيطرة، ومخارج لا نهاية لها يمكن أن تمكن مقاتلي حماس من الخروج المفاجئ وضرب القوات الإسرائيلية والعودة فورًا إلى أعماق الأرض".
ورجح التقرير أن إسرائيل تخطط لإقامة منطقة عازلة بعرض لا يقل عن كيلومترين (1.3 ميل) على طول حدودها مع غزة، لاستعادة الشعور بالأمن بين السكان المصابين بصدمات شديدة في المجتمعات الحدودية، الذين قد يفكرون في العودة إلى منازلهم.
وأكد أن إسرائيل، على ما يبدو، لا تمتلك خطة واضحة حول من سيدير قطاع غزة ويحكم سكانها الذين يقدر عددهم بـ 2.3 مليون نسمة بعد الحرب.
واستنادًا إلى التجارب السابقة، فمن غير المرجح أن تنجح هذه الخطط، ففي مرحلة ما، سيقوم جيش الدفاع الإسرائيلي بسحب قواته من غزة، وتسريح مئات الآلاف من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم للحرب، بحسب الموقع.
واختتم "المونيتور" تقريره بالقول إنه "بمجرد خروجها من غزة، ستقوم إسرائيل بشن غارات دورية على القطاع، لكن تلك الغارات ستتضاءل مع مرور الوقت متسببة بانتصار الواقع على التصريحات والخطط، وستشكل غزة مرة أخرى مشكلة مستعصية".
المصدر: موقع "المونيتور" الأمريكي