مرجعيات مقدسية ترفض أي إجراء إسرائيلي يمسّ الوضع القائم في القدس‎

أكدت مرجعيات وقوى وطنية مقدسية، رفضها لأي إجراء إسرائيلي يمسّ بالوضع القانوني أو الديني أو التاريخي لمدينة القدس ومقدساتها ومؤسساتها.

وأوضحت المرجعيات المقدسية خلال مؤتمر عُقد، اليوم الإثنين في رام الله، أن اقتحام وزراء من حكومة اليمين الحالية للمسجد الأقصى المبارك، رسالة استفزاز وتهديد بمخاطر جسيمة، وفرض التقسيم المكاني للمسجد الأقصى وساحاته.

وحضر الاجتماع كل من مفتي القدس والديار الفلسطينية، ورئيس الصندوق القومي، رئيس اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس، ووزير شؤون القدس، والأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس.

وبحث المجتمعون آخر المستجدات في المدينة المقدسة، والأخطار المحدقة بالقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، خاصة المسجد الأقصى المبارك، والتهديدات الإسرائيلية في ظل حكومة الاحتلال اليمينية الحالية، التي كشفت عن مخططاتها واستهدافها العلني للقدس وأهلها، والخشية من مضي هذه الحكومة العنصرية في تنفيذ مخططاتها، وخاصة ما يجري الإعلان عنه بشأن ما أطلقوا عليه ذبح البقرات في الأقصى.

كما شددت المرجعيات المقدسية على رفضها وتجريمها لأي نوع من أنواع المشاركة في انتخابات بلدية القدس، والتأكيد على حرمة المشاركة في هذه الانتخابات شرعيا ووطنيا تحت أي ظرف من الظروف.