سقف سياسي جديد.. ما سر الزخم الأمريكي المتصاعد في ليبيا؟

تثير التحركات الأمريكية في ليبيا تساؤلات حول دلالاتها، خاصة في ظل مباحثات أجراها القائم بأعمال سفارة واشنطن في طرابلس، جيريمي برنت، مع عدد من الفاعلين السياسيين والعسكريين في البلاد.

وبالتوازي، قام مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية، مسعد بولس، بزيارة إلى عدد من العواصم الإقليمية لبحث تطورات الأزمة في ليبيا.

مرحلة جديدة

وعلق المحلل السياسي الليبي، حسام الفنيش، على الأمر بالقول إن التحركات الأمريكية الأخيرة في ليبيا سواء عبر جولة مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون إفريقيا مسعد بولس إلى عواصم إقليمية مؤثرة في المشهد الليبي، أم من خلال زيارته الميدانية إلى كل من طرابلس وبنغازي ولقاءاته مع عدد من الأطراف الرئيسية الليبية، تشير إلى أن واشنطن دخلت مرحلة جديدة من الانخراط المباشر في الملف الليبي.

وبيّن الفنيش في تصريح لـ "إرم نيوز" أن الولايات المتحدة لم تعد تكتفي ببيانات الدعم للمبعوثة الأممية هانا تيتيه، بل تسعى لرسم سقف سياسي جديد يفرض على الجميع القبول بخطوات نحو حكومة موحدة وانتخابات رئاسية وتشريعية في إطار رؤية أوسع مرتبطة بالاستراتيجية الأمريكية في إفريقيا، ومواجهة النفوذ الروسي والصيني في المنطقة.

وشدد على أنه إلى جانب ذلك تنتهج واشنطن دبلوماسية اقتصادية تجاه ليبيا تقوم على الانفتاح على قطاع النفط عبر توقيع عقود لشركات نفط أمريكية بما يعزز حضورها في أهم مورد حيوي للبلاد. كما تولي اهتمامًا خاصًا بمسألة توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية وتأمين الحدود في الجنوب الليبي عبر تقديم الدعم الفني واللوجيستي اللازم لتحقيق الاستقرار ومنع الفوضى في منطقة شديدة الحساسية.

ولفت الفنيش إلى أنّ كثافة التنقلات بين طرابلس وبنغازي وما رافقها من اتصالات وتواصل إقليمي تعكس رغبة أمريكية واضحة في جمع الأطراف المحلية والإقليمية تحت مظلة تسوية تبقي ليبيا ضمن دائرة النفوذ الغربي وتمنع انزلاقها إلى فوضى أو وقوعها بالكامل في فلك خصوم واشنطن.

عقود نفطية

ومن جانبه، أوضح المحلل السياسي الليبي، حسام الدين العبدلي، أن القائم بأعمال سفارة واشنطن في طرابلس، جيريمي برنت، قام بعدة زيارات إلى العاصمة، حيث التقى مسؤولين كبارًا على رأسهم رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، ورئيس مفوضية الانتخابات.

وذكر العبدلي في تصريح لـ "إرم نيوز" أن هذه الزيارات لم تسفر عن نتائج مباشرة واقتصرت على كلام مكرر وفضفاض مثل دعم الديمقراطية والاستقرار دون أفعال مباشرة.

واستدرك بالقول إن اللقاء الأهم كان مع خليفة عبد الصادق، وزير النفط، حيث كانت له نتائج مباشرة، وعلى إثره أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عن إرسال وفد برئاسة عبد الصادق نفسه إلى الولايات المتحدة في الثالث من سبتمبر/ أيلول، حيث من المحتمل توقيع عقود نفطية وتفاهمات في المجال الاقتصادي والنفطي.

وختم العبدلي قائلًا: "هذه الزيارة مهمة للغاية وفيها نقاط إيجابية لصالح الشعب الليبي".