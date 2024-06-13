لبعض الحالات.. ليبيا وتونس تعيدان فتح معبر "رأس اجدير" اليوم
اتفقت ليبيا وتونس، الأربعاء، على فتح معبر "رأس اجدير" الحدودي، ابتداء من اليوم الخميس، "جزئياً"، لبعض الحالات، وفق بيان لوزارتي الداخلية في البلدين.
وأعلنت اللجنة المكلفة لإعادة تفعيل العمل بالمنفذ الحدودي عن إعادة فتحه، جزئياً، أمام الحالات الإنسانية والمستعجلة والطارئة والدبلوماسية، اليوم.
وذكرت اللجنة، في بيان نشرته وزارة الداخلية الليبية، أن الافتتاح الكلي للمنفذ أمام مواطني البلدين سيكون يوم الخميس المقبل الموافق 20 يونيو/ حزيران.
وبحسب البيان، سيتم الإعلان عن حركة تنقل الشاحنات، في وقت لاحق، بعد الافتتاح الكُلي للمنفذ.
جاء ذلك بعد اجتماع وزير الداخلية المكلف اللواء عماد مصطفى الطرابلسي مع نظيره التونسي خالد النوري، الذي شهد الاتفاق على فتح البوابات الأربعة المشتركة بالمنفذ لدخول المواطنين من البلدين.
واتفق البلدان على حل مشكلة تشابه الأسماء، إضافة إلى الالتزام بفتح 6 مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين، وعدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها، وضبط المنفذ، وعدم وجود أي مظاهر مسلحة.
وأوضحت اللجنة أن منفذ "وازن" البري مفتوح حالياً أمام حركة السفر للمواطنين وتنقل البضائع، لحين إعادة فتح منفذ "رأس اجدير" وفق الاتفاق مع الجانب التونسي.
وأكدت أنه جاري العمل على إنهاء أعمال صيانة وتجهيز المنفذ، وتغيير الكوادر الأمنية العاملة فيه والارتقاء بمستوى العمل وفق المعايير الدولية للمعابر الدولية.