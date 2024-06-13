لبعض الحالات.. ليبيا وتونس تعيدان فتح معبر "رأس اجدير" اليوم

اتفقت ليبيا وتونس، الأربعاء، على فتح معبر "رأس اجدير" الحدودي، ابتداء من اليوم الخميس، "جزئياً"، لبعض الحالات، وفق بيان لوزارتي الداخلية في البلدين.

وأعلنت اللجنة المكلفة لإعادة تفعيل العمل بالمنفذ الحدودي عن إعادة فتحه، جزئياً، أمام الحالات الإنسانية والمستعجلة والطارئة والدبلوماسية، اليوم.

وذكرت اللجنة، في بيان نشرته وزارة الداخلية الليبية، أن الافتتاح الكلي للمنفذ أمام مواطني البلدين سيكون يوم الخميس المقبل الموافق 20 يونيو/ حزيران.

وبحسب البيان، سيتم الإعلان عن حركة تنقل الشاحنات، في وقت لاحق، بعد الافتتاح الكُلي للمنفذ.