إصابة جنديين سوريين في قصف إسرائيلي على محيط دير الزور (فيديو)

نقلت وسائل إعلام رسمية سورية عن مصدر عسكري قوله إن جنديين أصيبا جراء هجوم جوي شنته إسرائيل على مواقع للقوات المسلحة السورية في محيط مدينة دير الزور بشرق البلاد، مساء الاثنين.

وقال المصدر العسكري "حوالي الساعة 23:50... نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا على بعض مواقع قواتنا المسلحة في محيط مدينة دير الزور، وأدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

ولم يصدر تعليق على الفور من الجيش الإسرائيلي.

وتشن إسرائيل منذ سنوات هجمات على ما تصفها بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا.