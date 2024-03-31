الجيش الإسرائيلي يغتال قياديا في ميليشيا حزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي "القضاء" على قيادي في وحدة الصواريخ التابع لـ "حزب الله" في غارة جوية في لبنان الأحد، فيما تتبادل إسرائيل والميليشيا المدعومة من إيران القصف عبر الحدود منذ بدء الحرب في غزة.

وقال الجيش إن "طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قصفت مركبة في منطقة كونين في لبنان كان يستقلها إسماعيل الزين"، مضيفا أنه "تم القضاء عليه"، وذلك بعد يومين من مقتل قيادي آخر بالحزب في غارة في المنطقة نفسها، بحسب "فرانس برس".

وتابع "كان الزين قائدا مهما في وحدة الصواريخ المضادة للدبابات التابعة لقوة الرضوان في ميليشيا حزب الله".

والجمعة أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل "علي عبد الحسن نعيم نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف في حزب الله" في البازورية.

وأكد حزب الله مقتل نعيم.