المغرب وفرنسا.. مؤشرات على عودة الدفء بعد تحركات رسمية

قال خبراء إن هناك مؤشرات عديدة على سريان الدفء في العلاقات المغربية الفرنسية، التي توصف بـ"المتجذرة"، بعدما شهدت توترًا خلال السنوات الأخيرة.

آخر هذه المؤشرات، إعلان وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني، قبل أيام فقط، أنه سيعمل "شخصياً" على تحقيق التقارب بين بلاده والمغرب.

وأكد سيجورني، لصحيفة "وست فرانس" اليومية، أن رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون طلب منه الاستثمار شخصياً في العلاقة الفرنسية المغربية، وأيضا كتابة فصل جديد في العلاقات، مشدداً على أنه سيلتزم بذلك.