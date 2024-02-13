المغرب وفرنسا.. مؤشرات على عودة الدفء بعد تحركات رسمية
قال خبراء إن هناك مؤشرات عديدة على سريان الدفء في العلاقات المغربية الفرنسية، التي توصف بـ"المتجذرة"، بعدما شهدت توترًا خلال السنوات الأخيرة.
آخر هذه المؤشرات، إعلان وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني، قبل أيام فقط، أنه سيعمل "شخصياً" على تحقيق التقارب بين بلاده والمغرب.
وأكد سيجورني، لصحيفة "وست فرانس" اليومية، أن رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون طلب منه الاستثمار شخصياً في العلاقة الفرنسية المغربية، وأيضا كتابة فصل جديد في العلاقات، مشدداً على أنه سيلتزم بذلك.
وقبل هذه التصريحات الفرنسية الرسمية، عيّن المغرب، في أكتوبر/تشرين الأول 2023، الإعلامية البارزة سميرة سيطايل سفيرة جديدة لدى باريس، بعدما بقي المنصب شاغرًا نحو سنة.
هذه الخطوة الرسمية رافقتها مؤشرات أخرى تدل على عودة الدفء للعلاقات، أبرزها استقبال سفير الإليزيه في المغرب من قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، وزيارة ملحقين عسكريين في سفارة باريس مدينة العيون المغربية.
وبدأ التوتر بين البلدين قبل نحو عامين، حينما أعلنت فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس.
وظهر التوتر العلني بين البلدين وتعزز بعدم تبادل الزيارات الدبلوماسية. وبعد الزلزال الذي ضرب المغرب، في 8 سبتمبر/ أيلول 2023، رفضت المملكة مساعدات باريس، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية الفرنسية.
من جهتها، أفادت تقارير إعلامية مغربية، في وقت سابق، بأن فرنسا "تضغط على البرلمان الأوروبي لاتخاذ قرارات ضد المصالح المغربية".
أسباب العودة
قال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة محمد الخامس بالرباط، تاج الدين الحسيني، إن العلاقات المغربية الفرنسية كان محكوماً عليها بأن تستعيد هذا الدفء لسبب بسيط؛ كونها علاقات راسخة الجذور بشكل لا يمكن اعتبار أي نزاع بين البلدين إلا بمثابة سحابة صيف معرضة للانقشاع السريع.
وأضاف الحسيني، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنه "حتى في قمة الأزمة لم تتوقف النشاطات الاقتصادية الفرنسية الموجودة في المغرب"، مشيرا إلى أن العلاقات "ليست مترابطة اقتصادياً، بل كذلك ثقافياً وحضارياً وعلى كل المستويات".
وزاد: "كان البعض يقول إن هذه العلاقات لن تعود كما كانت في السابق، إلا بعد نهاية حكم ماكرون"، قبل أن يستدرك: "شخصياً لا أعتقد ذلك؛ لأن السياسة مواسم قبل كل شيء".
ويرى أستاذ العلاقات الدولية أنه مع "الحكومة الفرنسية الجديدة، والتطورات المهمة التي حصلت في المنطقة الأفريقية، تلقت باريس عدة دروس.
ولفت إلى أن هذا البلد الأوروبي "يعيش وضعية حرجة على مستوى التعاون الأفريقي، ويعلم جيداً أن المغرب قد يشكل تلك المنصة القوية التي تمكنه من استمرار التعاون بطرق أخرى".
وأبرز الحسيني أن فرنسا تشاهد بأم عينيها مجموعة من البلدان الأوروبية الأخرى، خاصة إسبانيا، تدخل في تعاون وثيق مع المغرب بشتى المجالات، وفي ظل ذلك بدأت الصفقات تضيع من يد باريس.
الوحدة الترابية المغربية.. بيت القصيد
يؤكد الحسيني أن "اليوم هناك وعي عميق في فرنسا بأن ما حدث كان يشكل خطأ استراتيجياً"، مشدداً على أن "شرط المغرب الأساسي يبقى قائما حتى ولو تحسنت العلاقات، وهو موقف فرنسا من قضية الوحدة الترابية للمملكة؛ لأنه بيت القصيد".
وتساءل: "هل ستكون هذه الحكومة قادرة على القيام بنفس الخطوات التي قامت بها إسبانيا وألمانيا مثلا؟"، مبرزا أن بلاده "لا تتبنى الصراع من أجل الصراع، بل تدخل في نوع من التحفظ حول علاقاتها مع فرنسا بانتظار الأفضل".
ويعتقد الخبير في العلاقات الدولية أن هناك "بوادر تؤكد أن الرئيس إيمانويل ماكرون يريد تحسين علاقات بلده مع المغرب وهذا سيكون في صالحه"، مبيناً أن كل القيادات الفرنسية الأخرى "تقف ضد ماكرون في موقفه المتشنج ضد المغرب".
وخلُص الحسيني إلى أن هذه العلاقات "قد ترجع إلى سابق عهدها؛ لكن هذا لا يعني أن المغرب سيكون طرفا ملتزما مع فرنسا بمفردها".
واستطرد موضحا: "المغرب اتخذ قراره منذ سنة 2015 بألا يضع بيضه كله في سلة واحدة، وبأن تنويع الشراكات وتعدد أوجه التعامل مع كل البلدان الصاعدة والبلدان المتقدمة وحتى النامية سيكون مبنياً على أسس جديدة، أهمها المصلحة المشتركة ومبدأ رابح – رابح، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحسن الجوار".
سعي مغربي لشراكة حقيقية استراتيجية
من جهته، يرى أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ديجون، الخبير في الشؤون الاستراتيجية، عبد الرحمن مكاوي، أن سوء الفهم الكبير الذي لخبط أوراق العلاقات المغربية الفرنسية، خلال السنوات الماضية، بدأ "يتبدد لعوامل عديدة".
وأوضح مكاوي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن هناك "مؤشرات جادة تُبين بالملموس أن العلاقات بين الرباط وباريس ستعود إلى سابق عهدها، وأن سوء الفهم الكبير، الذي ضخمته وسائل إعلام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، سيصبح في خبر كان".
وتوقف المتحدث عند تصريح وزير الخارجية الفرنسي الجديد، الذي أكد من خلاله أنه سيعمل "شخصيا" على تحقيق التقارب بين بلاده والمغرب، بعدما شهدت العلاقات توتراً في السنوات الأخيرة.
وفي هذا الصدد، بيّن مكاوي أن المغرب يتمنى أن تكون زيارة الوزير الفرنسي -المبرمجة للمغرب - مناسبة لتأكيد شراكة حقيقية استراتيجية على المستوى الأمني والعسكري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وأن تعمل فرنسا على قيادة هذه الشراكة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وزاد: "حسب تسريبات غير مؤكدة، فإن وزير الخارجية الفرنسي سيقوم بزيارة إلى المملكة في القريب العاجل، وستصل منه تطمينات بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك تحضيراً لزيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الرباط".
وجددت فرنسا قبل أشهر، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تأكيد "دعمها التاريخي والواضح والثابت" للمخطط المغربي للحكم الذاتي.
وفي سياق آخر، رأى الخبير في العلاقات الدولية أن تصريحات بعض المسؤولين الفرنسيين تؤكد وجود إقلاع اقتصادي بين البلدين في جميع المجالات.
وأشار إلى أن "تراجع فرنسا أمنياً واقتصادياً في غرب أفريقيا أفقدها البريق، وهي تسعى للعودة من جديد إلى الساحة من البوابة المغربية".