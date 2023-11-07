آلاف العمال التايلانديين يغادرون إسرائيل هربًا من الحرب

ترك بورنشاي سومنوان عمله في حقول الأفوكادو في إسرائيل ليعود إلى بلاده، على غرار آلاف آخرين من التايلانديين العاملين في الزراعة، هربًا من الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ شهر.

وعندما هاجمت حماس إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وجد العمال في المزارع القريبة من الحدود مع قطاع غزة أنفسهم على خطوط التماس.

وقتل 34 تايلانديًا وأصيب 19 آخرون، وتم احتجاز 24 آخرين ونقلهم إلى غزة، وفقًا للسلطات التايلاندية.

وأثارت هذه المأساة خوفًا لدى 30 ألف تايلاندي يعملون في إسرائيل، وطلب بورنشاي سومنوان المساعدة لمغادرة البلاد.

وفي أحد فنادق تل أبيب، حيث يتم تنظيم عمليات الإجلاء، قال بورنشاي (27 عامًا): "طلبت عائلتي مني العودة، إنهم قلقون".

وأضاف: "لدي سبعة أصدقاء، عاد أربعة منهم، وثلاثة ما زالوا هنا".

وتتكدس صناديق المعكرونة التايلاندية وزجاجات المياه أمام الغرفة، حيث يقوم المرشحون للمغادرة بملء الاستمارات اللازمة.

من جانبه، أوضح نائب رئيس الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية التايلاندية، ناروشاي نيناد، الذي جاء لتنسيق عمليات المغادرة أن "أولويتنا هي إعادة أكبر عدد ممكن من التايلانديين الراغبين بذلك".