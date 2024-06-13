تهمة القتل لمواطن ومقيمين على خلفية حريق الكويت
وجَّهت النيابة العامة في الكويت، اليوم الخميس، تهمة القتل الخطأ لمواطن ومقيمين في حادثة حريق مبنى العمال المروع في منطقة المنقب، الذي تسبب بمقتل 49 عاملاً، وإصابة عدد مماثل.
وقالت النيابة في بيان، إنها أمرت بحبس مواطن ومقيمين احتياطًا لاتهامهم بالقتل الخطأ، والإصابة الخطأ، نتيجة الإهمال بإجراءات الأمن والسلامة للوقاية من الحريق.
ولفتت النيابة العامة إلى أن إجراءات التحقيق مستمرة في الحادث.
ووقع الحريق في مبنى مكون من 7 طوابق يقطنه نحو 200 عامل يتجاوز عددهم الطاقة الاستيعابية للمكان، وبينت التحقيقات الأولية أن الحريق اندلع بسبب تماس كهربائي، فجر الأربعاء، قبل أن يصل إلى إسطوانات غاز مخزنة في أسفل البناء الذي كان باب السطح فيه مقفلاً.
وتم تحديد هوية 48 جثة حتى الآن، 45 منها تعود لعمال من الجنسية الهندية، و3 من الجنسية الفلبينية، فيما تستمر إجراءات تحديد هوية الجثة الأخيرة، بينما يتلقى عشرات المصابين العلاج في المستشفيات.
وهزت الحادثة البلد الخليجي الذي يستضيف نحو 3.3 مليون وافد أجنبي، ودفعت السلطات لتشديد الإجراءات على مخالفات سكن العمال، وتم إيقاف موظفين في البلدية عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.
وتم نقل جثامين العمال الهنود بطائرة حكومية وصلت ظهر اليوم إلى البلاد وعلى متنها مسؤولون من الهند، بينما جهزت الكويت طائرات احتياطية لنقل الجثامين في حال لم تتسع لها الطائرة الهندية.
وقال وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف، إن أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، أمر بصرف تعويضات للمتضررين.