تهمة القتل لمواطن ومقيمين على خلفية حريق الكويت

وجَّهت النيابة العامة في الكويت، اليوم الخميس، تهمة القتل الخطأ لمواطن ومقيمين في حادثة حريق مبنى العمال المروع في منطقة المنقب، الذي تسبب بمقتل 49 عاملاً، وإصابة عدد مماثل.

وقالت النيابة في بيان، إنها أمرت بحبس مواطن ومقيمين احتياطًا لاتهامهم بالقتل الخطأ، والإصابة الخطأ، نتيجة الإهمال بإجراءات الأمن والسلامة للوقاية من الحريق.

ولفتت النيابة العامة إلى أن إجراءات التحقيق مستمرة في الحادث.

ووقع الحريق في مبنى مكون من 7 طوابق يقطنه نحو 200 عامل يتجاوز عددهم الطاقة الاستيعابية للمكان، وبينت التحقيقات الأولية أن الحريق اندلع بسبب تماس كهربائي، فجر الأربعاء، قبل أن يصل إلى إسطوانات غاز مخزنة في أسفل البناء الذي كان باب السطح فيه مقفلاً.