سوريا تُوقف ترخيص شركة رجل الأعمال الشهير طلال أبو غزالة

أصدرت وزارة المالية السورية، اليوم الاثنين، قرارًا يقضي بإيقاف تجديد ترخيص شركة أشهر رجال الأعمال الأردنيين طلال أبو غزالة.

وجاء قرار الحكومة السورية، على خلفية تصريحات أدلى بها خلال مقابلة تلفزيونية أنكر فيها الجرائم المرتكبة من قبل نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وقال فيها إنه حزين على سقوطه.

واعتبرت الوزارة في قرارها أن هذه التصريحات مخالفة للمادة 49 من "الإعلان الدستوري"، وتتضمن "عدم الاعتراف بالجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري".

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وكان أبو غزالة المعروف بآرائه الجدلية قال في مقابلة تلفزيونية قبل أيام إنه يشعر بالحزن بعد رحيل بشار الأسد عن السلطة في سوريا، وإن مقاطع الفيديو التي روجت للجرائم بسجن صيدنايا مفبركة، على حد تعبيره.

وتساءل أبو غزالة في المقابلة قائلاً: "من قال إن المشاهد في سجن صيدنايا صحيحة؟"، داعياً إلى التدقيق في المعلومات المتداولة.

وأعرب عن رغبته في تنظيم انتخابات يقرر فيها الشعب السوري مصير بلاده، قائلاً: "سأكون سعيدًا وداعمًا بكل قلبي وكل نقطة في دمي لسوريا عندما يُنتخب نظام".

وأبو غزالة من مواليد عام 1938، في مدينة يافا الفلسطينية، وهو مؤسس ورئيس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية التي تم تأسيسها عام 1972، وسبق وأن كان عضواً في مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية للبرلمان) عام 2019.

ومجموعة طلال أبو غزالة العالمية الرقمية، تعد أكبر المجموعات العالمية في مجال الخدمات المهنية التي تعمل في المحاسبة، والتدقيق الخارجي، والتدقيق الداخلي، وحوكمة الشركات، والضرائب، والاستشارات التعليمية.

والشهر الماضي تعرض أحد مكاتب مجموعة أبو غزالة لعملية سرقة وصفت بأنها من أكبر عمليات السرقة في تاريخ الأردن، حيث تمكن الجناة من سرقة مبلغ 2 مليون دينار من القاصة الخاصة في مكتبه، ولاحقاً أعلنت السلطات القبض على الجناة وعددهم 6 أشخاص.