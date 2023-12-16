إغراق الأنفاق في غزة رهان إسرائيلي محفوف بالمخاطر

اعتبر قائد الجيش الإسرائيلي أن إغراق الأنفاق في غزة "فكرة جيدة" تساهم في "القضاء" على قدرات حركة حماس وقادتها، لكن خبراء يرون أن تنفيذ الخطة لن يكون بالضرورة سهلًا، فضلًا عن خطورته البيئية.

وبدأ الجيش الإسرائيلي اختبار ضخّ مياه البحر في عدد من شبكات الأنفاق المترامية التي حفرتها حماس في قطاع غزة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

ويهاجم مقاتلو كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحماس، القوات الإسرائيلية انطلاقًا من الأنفاق التي يحتمون بها، ويحتجزون فيها الرهائن الذين خطفوهم خلال هجومهم على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر الماضي.

وأسفر الهجوم على جنوب إسرائيل عن مقتل 1139 شخصًا، بحسب إسرائيل، التي تعهدت إثره "القضاء" على حماس، وتواصل شن هجوم على القطاع الفلسطيني خلف أكثر من 18780 قتيلًا، بحسب أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة التابعة للحركة.