إسرائيل تدرس إغراق أنفاق غزة بمياه البحر

أقامت إسرائيل نظاما كبيرا من المضخات قد يستخدم لغمر الأنفاق التي تستخدمها حركة حماس أسفل قطاع غزة في محاولة لإخراج مقاتليها، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين أمريكيين.

وبحسب تقرير للصحيفة نشر الاثنين، فإنه "في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني تقريبا، أكمل الجيش الإسرائيلي وضع ما لا يقل عن خمس مضخات على بعد ميل تقريبا إلى الشمال من مخيم الشاطئ للاجئين، يمكنها نقل آلاف الأمتار المكعبة من المياه في الساعة وإغراق الأنفاق في غضون أسابيع"، موضحا أنه "لم يتضح ما إذا كانت إسرائيل ستفكر في استخدام المضخات قبل إطلاق سراح جميع الرهائن".

في المقابل، قالت حماس في وقت سابق إنها أخفت رهائن في "أماكن وأنفاق آمنة"، ولم تتمكن رويترز من التحقق من تفاصيل التقرير.

وقال مسؤول أمريكي عندما سُئل عن تقرير الصحيفة إنه "من المنطقي لإسرائيل أن تعمل على جعل الأنفاق غير صالحة للاستخدام وأنها تستكشف مجموعة من السبل لفعل ذلك".