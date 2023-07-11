ضابطة حفظ سلام من غانا تلهم النساء في "أبيي" السودانية
تحتاج عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى كسب ثقة المجتمعات التي تسعى لحمايتها، ولكن ذلك ليس بالمهمة السهلة، هذا ما قالته ضابطة الأمم المتحدة الغانية سيسيليا إرزوا، البالغة من العمر 32 عامًا في حديثها مع موقع "سويس إنفو"، بشأن عملها مع قوة حفظ السلام في منطقة "أبيي" السودانية المتنازع عليها.
وتقول إرزوا: "ليس من السهل أن تقابل الناس لوقت بسيط، وتطلب منهم فجأة أن يتحدثوا معك بصراحة، لذلك، فإن أهم مسؤولية وقعت على عاتقي، هي التأكد من أن يدرك السكان المحليون أننا حياديون، وأننا موجودون لمساعدتهم وحمايتهم".
وإرزوا، هي قائدة فرقة التواصل الغانية في القوة الدولية المؤقتة لأبيي (يونيسفا)، والتي عملت فيها منذ آذار/مارس 2022، وعندما سئلت إرزوا، عن سبب انضمامها للجيش، قالت إنها "تحب ما يقدمه الجيش من انضباط وثقة، لا سيما للنساء".
وأوضحت إرزوا، أن "الدور الذي لعبته في (يونيسفا) هو التأكد من التواصل مع النساء، سواء أكن بائعات في الأسواق أم طالبات أم معلمات، لكي نفهم مخاوفهن، ورأيهن في عمل الأمم المتحدة، سعيا لبناء جسور التواصل بين جنود الأمم المتحدة والسكان المحليين".
وتقول: "إذا فهم السكان المحليون قوة الأمم المتحدة على نحو أفضل، فسيزداد استعدادهم لمشاركة المعلومات، الأمر الذي من شأنه مساعدة (يونيسفا) في مهمتها، فمن خلال الدوريات التي قمت بها والتقارير التي تلقيتها، عرفنا أننا بحاجة إلى نشر المزيد من القوات إلى منطقة أو مكان معين، وبذلك، استطاعت كتيبتي إنقاذ الكثير من الناس".
و"أبيي" منطقة حدودية غنية بالنفط متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان منذ استقلال جنوب السودان عام 2011، وقد تعرضت لأعمال عنف راح ضحيتها "نساء وأطفال"، وفقًا لما ذكرته إرزوا.
كسب الثقة
وتعد "يونيسفا" إحدى عمليات حفظ السلام العديدة التابعة للأمم المتحدة في أنحاء العالم، وقد أنشئت بموجب قرار صدر عن مجلس الأمن في حزيران/يونيو 2011، بعد اتفاق السودان وجنوب السودان على جعل "أبيي" منطقة منزوعة السلاح، والقوة الأممية مكلفة بمراقبة الحدود وتيسير توصيل المساعدات الإنسانية، كما أنها مخولة باستخدام القوة لحماية المدنيين، وفق موقع "سويس إنفو".
وينتمي أكبر عدد من العسكريين في "يونيسفا" إلى غانا، ويتساوى فيها عدد الرجال والنساء، الأمر الذي تصفه إرزوا، بأنه مهم لكسب الثقة، خاصة بين النساء، فتقول إن "دخول قوة حفظ سلام تضم رجالًا ونساء إلى المجتمعات يساعدنا في التفاعل مع الجميع"، لكن كسب الثقة ليس بالمهمة السهلة، وتشعر النساء المحليات عادة بالخجل، فهن معتادات على رؤية ضباط حفظ السلام الرجال، لذا، تعتقد إرزوا أن رؤية النساء لها وهي تتولى قيادة فرقة عسكرية مكوَّنة من الجنسين قد ساعدها في عملها.
تواصلت فرقة إرزوا، مع النساء وعقدت مناقشات معهن حول العنف الأسري والمساواة بين الجنسين ورعاية الأطفال، وتقول إرزوا: "توصلنا إلى معلومات بشأن الرعاية، وكيفية اعتناء النساء بأطفالهن، والعنف الأسري، والمعاملة التي تتلقاها النساء». وتضيف: "النساء والأطفال مستضعفون للغاية حقًا".
وفي 25 أيار/مايو، تلقت إرزوا، جائزة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين في صفوف العسكريين من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في إشادة منه بعمل إرزوا.
وقالت إرزوا: "لقد كان شعورًا رائعًا، فكنت في غاية الحماس لتكريم فرقتي؛ إذ توجد منافسة كبيرة بين العسكريين على هذه الجائزة. وهذا إنجاز لفريقي بالكامل".
وتطمح إرزوا، في مواصلة إلهام النساء، قائلة: "وظيفتنا ليست سهلة، لكنني أعتقد أننا نساعد في جعل العالم مكانًا أفضل عن طريق توفير الأمان للفتيات والنساء، أود أن أشجعهن على بذل أقصى ما في وسعهن واغتنام الفرص التي تتاح لهن".
المصدر: موقع "سويس إنفو"