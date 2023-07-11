ضابطة حفظ سلام من غانا تلهم النساء في "أبيي" السودانية

تحتاج عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى كسب ثقة المجتمعات التي تسعى لحمايتها، ولكن ذلك ليس بالمهمة السهلة، هذا ما قالته ضابطة الأمم المتحدة الغانية سيسيليا إرزوا، البالغة من العمر 32 عامًا في حديثها مع موقع "سويس إنفو"، بشأن عملها مع قوة حفظ السلام في منطقة "أبيي" السودانية المتنازع عليها.

وتقول إرزوا: "ليس من السهل أن تقابل الناس لوقت بسيط، وتطلب منهم فجأة أن يتحدثوا معك بصراحة، لذلك، فإن أهم مسؤولية وقعت على عاتقي، هي التأكد من أن يدرك السكان المحليون أننا حياديون، وأننا موجودون لمساعدتهم وحمايتهم".

وإرزوا، هي قائدة فرقة التواصل الغانية في القوة الدولية المؤقتة لأبيي (يونيسفا)، والتي عملت فيها منذ آذار/مارس 2022، وعندما سئلت إرزوا، عن سبب انضمامها للجيش، قالت إنها "تحب ما يقدمه الجيش من انضباط وثقة، لا سيما للنساء".