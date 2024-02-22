"أونروا" لبنان يحذر: لا "خطة بديلة" بعد مارس ولا وكالات أخرى تسد الفجوة

قالت مديرة مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في لبنان، اليوم الخميس، إن الوكالة ليس لديها "خطة بديلة" لما بعد مارس/ آذار المقبل، حال تمسك الدول المانحة، التي أوقفت تمويلها في أعقاب اتهامات إسرائيلية، بتعليق التمويل. مؤكدةً أنه "سيكون من الخطأ الاعتقاد أن وكالات أخرى يمكنها سد الفجوة".

واتهمت إسرائيل 12 من موظفي "الأونروا"، البالغ عددهم 13 ألفًا في غزة، بالمشاركة في هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وجاءت هذه المزاعم بعد دعوات إسرائيلية على مدى أعوام لحل الوكالة، وفي الوقت الذي يواجه فيه سكان القطاع مجاعة واسعة النطاق، ولا يصل غزة إلا القليل من المساعدات.

وعلقت 16 دولة التمويل في انتظار نتائج تحقيق يجريه مكتب الرقابة التابع للأمم المتحدة.

وقالت مديرة شؤون "الأونروا" في لبنان، دوروثي كلاوس، إن النتائج ستكون جاهزة في غضون أسابيع قليلة.

وأردفت قائلة: "نتمنى أن يشير أكبر عدد ممكن من المانحين للوكالة إلى أنهم يعيدون النظر في تجميد التمويل، وأنهم سيعيدون تمويل الوكالة بطريقة نتمنى ألا تجعلنا نواجه مشكلة في التدفق النقدي، وأن تستمر الخدمات بدون انقطاع".

وأوضحت كلاوس: "ليس لدينا خطة بديلة".

وقد لا يتمكن مكتب "الأونروا" في لبنان بالفعل من تمويل التوزيعات النقدية الفصلية لنحو 65% من اللاجئين الفلسطينيين.