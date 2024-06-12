مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.. هل تعيد تونس إحياء المحكمة الدستورية؟

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في تونس، المقررة، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، طرحت دوائر سياسية تونسية مجددًا ضرورة إعادة إحياء المحكمة الدستورية المعطلة في البلاد منذ سنوات.

وتنص المادة 125 من الدستور التونسي على أن "المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تتكون من 9 أعضاء تتم تسميتهم بأمر من رئيس الجمهورية".

وبحسب ذات المادة، فإن "هؤلاء الأعضاء ثلثهم الأول أقدم رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب، والثلث الثاني أقدم رؤساء الدوائر التعقيبية (التمييز أعلى من الاستئناف)، أو الاستشارية في المحكمة الإدارية، والثلث الثالث والأخير أقدم أعضاء محكمة المحاسبات".

كما حددت المادة 127 من الدستور مهام المحكمة، ومن بينها "مراقبة دستورية القوانين بناءً على طلب من رئيس الجمهورية، أو 30 عضوًا من أعضاء مجلس نواب الشعب، أو نصف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم".

وبحسب المادة ذاتها، فإنه "عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام أو لأي سبب، يتولّى رئيس المحكمة الدستورية فورًا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يومًا، وأقصاه 90 يومًا".