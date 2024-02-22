إعلام عبري: صاروخان من لبنان يوقعان أضرارا مادية شمال إسرائيل

أصيب منزل، الخميس، بصاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان على بلدة "كفار يوفال" شمال إسرائيل، وفق ما نقلته "الأناضول" عن إعلام عبري رسمي.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "أطلق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان باتجاه بلدة كفار يوفال في الجليل الأعلى".

وتابعت: "لحقت أضرار بمنزل خاص في كفار يوفال دون وقوع إصابات بشرية إثر إطلاق الصاروخ".

كما أشارت إذاعة الجيش إلى أنه "تم إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على (مستوطنة) كريات شمونة، دون وقوع إصابات بشرية".

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب اللبناني، وخاصة من ميليشيا حزب الله، حول الاستهداف.

ومساء الأربعاء، أعلنت ميليشيا حزب الله "استهداف مستوطنة متسوفا الإسرائيلية (شمالا) بصواريخ الكاتيوشا، ردا على ‌‏اعتداءات إسرائيل على القرى والمنازل المدنية" في جنوب لبنان.