المرصد السوري: تشكيل تابع لماهر الأسد يشارك في معارك السويداء

قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن فرحان المرسومي وهو أحد رجال إيران وماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، لديه عناصر مشاركة في معارك السويداء.

وتدور اشتباكات عنيفة في السويداء، معقل الطائفة الدرزية، منذ يوم السبت على خلفية حادثة وقعت بين عشائر البدو وأبناء المدينة من الدروز.

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وتدخلت قوى الأمن العام التي أرسلت تعزيزات عسكرية إلى المحافظة الواقعة في الجنوب السوري أمس الاثنين، وسط أنباء عن معارك وقعت بينها وبين مقاتلين دروز.

وأفاد المرصد السوري عن مقتل 19 مدنيا درزيا في عمليات "إعدام ميدانية" نفذتها قوات الأمن السورية في السويداء، بينهم 12 في مضافة إحدى العائلات.

وبحسب المرصد كذلك، أطلقت "مجموعة مسلّحة تابعة لدوريات الأمن العام، النار بشكل مباشر على ثلاثة أشقاء بالقرب من دوّار الباشا شمال مدينة السويداء، أثناء وجودهم برفقة والدتهم، التي شاهدت لحظة إعدامهم ميدانيا".