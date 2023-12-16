مجلس الوزراء الكويتي ينادي بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرًا للبلاد

نادى مجلس الوزراء الكويتي، في جلسة عقدها اليوم السبت، بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرًا للبلاد، وفق ما أورده الحساب الرسمي لوكالة الأنباء الرسمية "كونا" على منصة "إكس".

وكان الديوان الأميري قد نعى، اليوم السبت، إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية والعالم وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي الحداد 40 يومًا على رحيل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وإغلاق الدوائر الرسمية لثلاثة أيام.