واشنطن: لدى حماس عدد من المطالب قبل سماحها للأمريكيين بمغادرة غزة

قالت الخارجية الأمريكية، في بيان، الإثنين، إن لدى حماس عددا من المطالب قبل أن تسمح للأمريكيين بمغادرة غزة، مشيرة إلى أن آخر رحلة جوية مستأجرة لمساعدة الأمريكيين على مغادرة إسرائيل ستكون غدا الثلاثاء من تل أبيب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين "حماس طرحت عددا من المطالب قبل أن تسمح للناس بمغادرة غزة... تماما كما نعتقد أنه يتعين عليهم إطلاق سراح جميع الرهائن الذين يحتجزونهم، نعتقد أنه يتعين عليهم... السماح بمغادرة جميع المواطنين الأمريكيين وغيرهم من المواطنين".

وبدأت الإدارة الأمريكية، في 13 تشرين الأول/ أكتوبر، استئجار رحلات جوية من تل أبيب إلى أثينا لمساعدة الأمريكيين على مغادرة إسرائيل، وسط الصراع المستمر في المنطقة.

وأوقفت شركات الطيران الأمريكية جميع رحلاتها الجوية إلى إسرائيل، وأضافت في وقت سابق هذا الشهر رحلات إلى أثينا لمساعدة الأمريكيين على العودة إلى ديارهم.

وبشأن تعرض الفلسطينيين للاعتداء من قبل المستوطنين في الضفة الغربية، قال ميلر، إن واشنطن أوضحت للحكومة الإسرائيلية أن هجمات المستوطنين في الضفة الغربية غير مقبولة، وأنه يتعين محاسبة المسؤولين عنها.

وفيما أكدت الخارجية الأمريكية أن واشنطن أوضحت لحكومة إسرائيل، مطلع الأسبوع، ضرورة استعادة شبكات الاتصالات في غزة، أشار ميلر كذلك إلى إحراز تقدم بشأن ضمان تسليم إمدادات الوقود الضرورية إلى القطاع.