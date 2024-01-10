مقتل 4 مسعفين بقصف إسرائيلي طال مركبتهم وسط قطاع غزة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة الأربعاء مقتل 4 مسعفين في ضربة إسرائيلية استهدفت سيارة إسعاف في اليوم السادس والتسعين للحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

وقال الهلال الأحمر في بيان مقتضب: "استشهاد 4 من طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني جراء استهداف الاحتلال مركبة إسعاف في شارع صلاح الدين عند مدخل دير البلح وسط القطاع".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أن عدة أشخاص قتلوا في غارة إسرائيلية قرب مستشفى في مدينة دير البلح.