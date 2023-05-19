من هو شمس الدين كباشي الذي عينه البرهان نائبا له؟
أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الجمعة، قرارات بتعيينات لعدد من قادة الجيش ومجلس السيادة.
ومن بين قرارات البرهان وفقا لمكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، تعيين الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إبراهيم شنتو، نائبا للقائد العام للقوات المسلحة.
ولد العسكري والأكاديمي شمس الدين كباشي في العام 1961 وهو العضو الخامس من العسكريين في المجلس السيادي السوداني الذي تم تشكيله عقب الإطاحة بحكم الرئيس المعزول عمر البشير العام 2019.
شغل العديد من المناصب بينها رئيس اللجنة السياسية والمتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي 2019، ورئيس هيئة العمليات المشتركة في ذات العام، ونائب رئيس أركان القوات البرية والتدريب، ومدير كلية الحرب العليا في الأكاديمية العسكرية العليا.
وكان والد كباشي إبراهيم شنتو الذي توفي أثناء اندلاع المواجهات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع الأيام الماضية، جندياً بالقوات المسلحة السودانية تابعاً للواء الهجانة حيث استمر فيها من عام 1955 إلى 1973.
ظهر كباشي خلال الأيام الأولى للمواجهات التي اندلعت بالعاصمة السودانية الخرطوم بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، في 15 نيسان/ أبريل الماضي، من خلال مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي أثناء إدارة المعارك رفقة قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.