من هو شمس الدين كباشي الذي عينه البرهان نائبا له؟

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الجمعة، قرارات بتعيينات لعدد من قادة الجيش ومجلس السيادة.

ومن بين قرارات البرهان وفقا لمكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، تعيين الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إبراهيم شنتو، نائبا للقائد العام للقوات المسلحة.