مدمرة أمريكية تتصدى لهجوم صاروخي استهدف سفينة شحن بالبحر الأحمر

أسقت مدمرة أمريكية في البحر الأحمر، فجر اليوم، صاروخين باليستيين تم إطلاقهما من مناطق تسيطر عليها ميليشيا الحوثي في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، إن المدمرة الأمريكية غريفلي أسقطت صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقا من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن تجاه سفن.

وأضافت أن العملية أتت عقب تأكيد سفينة حاويات أنها تعرضت لهجوم صاروخي أثناء عبورها البحر الأحمر.

وتابعت القيادة المركزية الأمريكية في بيانها، أن سفينة حاويات ترفع علم سنغافورة وتملكها وتديرها الدنمارك طلبت المساعدة واستجابت المدمرة لطلب السفينة.

وأوضحت أنه لا أنباء عن وقوع إصابات جراء التصدي للهجوم الذي استهدف سفينة الحاويات أثناء عبورها في جنوب البحر الأحمر.