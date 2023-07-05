جنين.. بدء إزالة آثار العملية العسكرية الإسرائيلية وتشييع الجثامين

ونقلت عن وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي الصالح، قوله إن الطواقم تعمل على "إزالة آثار العداون الأخير، وإعادة تأهيل وإصلاح الطرق، وإزالة ركام المنازل التي قصفت، وإصلاح شبكات المياه والكهرباء التي تضررت.

ولفت الوزير الفلسطيني، إلى أن الهدف من ذلك، تمكين أهالي جنين "من العودة سريعا إلى بيوتهم بعد أن أجبرتهم قوات الاحتلال على مغادرتها".

من جانبه، قال وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني محمد زيارة، إن "الطواقم باشرت العمل بفتح الطرق وإزالة الأنقاض وتأمين سلامة المباني التي تضررت بشكل جزئي جراء العدوان".

وأشار إلى وضع جدول زمني مفصل لإعادة بناء ما دمره الجيش الإسرائيلي وتأمين كافة المستلزمات بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والمجتمع الدولي.