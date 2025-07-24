بعد رد حماس.. نتنياهو يستدعي فريقه التفاوضي للتشاور

استدعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فريق التفاوض من الدوحة إلى تل أبيب للتشاور، حسبما أعلن مكتبه، وذلك وسط أنباء حول احتمال عدم عقد اجتماع الوزير الإسرائيلي رون ديرمر بمبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، وفق عدة وسائل إعلام عبرية.

وقال مكتب نتنياهو في بيان مقتضب عرضته القناة السابعة العبرية، إنه في ضوء الرد الذي قدّمته حركة حماس صباح اليوم، تقرر إعادة فريق التفاوض لمواصلة التشاور في إسرائيل.

وأضاف البيان الإسرائيلي: نحن نقدّر جهود الوسيطين في مصر وقطر، وجهود المبعوث ويتكوف، لتحقيق اختراق في المحادثات".

وفي هذه الأثناء، أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إلى إن الاجتماع الثلاثي بين ديرمر، وويتكوف، ورئيس الوزراء القطري، الذي كان من المفترض أن يُعقد في جزيرة سردينيا، سيُعقد "فقط عند الضرورة"، على افتراض أن ويتكوف سيتمكن بعد ذلك من السفر إلى الدوحة لتوقيع الاتفاق.

وفسَّرت تل أبيب ذلك بأنه لن يُعقد هذا الاجتماع إلا إذا كانت الخلافات ضئيلة، ويمكن سدها بسرعة، أو إذا تم التوصل إلى اتفاق في هذه الأثناء، حيث يجتمع ويتكوف ورئيس الوزراء القطري على انفراد.

ونقلت "يديعوت أحرونوت" تصريحاته السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، بأن السبب الوحيد لعدم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار حتى الآن هو حماس.

وقال: "إنهم أشرار، وهم سبب المعاناة الطويلة. انتهى الكلام" وفق تعبيره.

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ويؤكد الموقف الإسرائيلي أنه رغم أن رد حماس الأخير كان في الواقع "تصحيحاً" لردها السابق، إلا أن الحركة تتبنى عمليًا مواقف متشددة في بعض المناطق، وهو ما يواصل، وفقًا لإسرائيل، تأخير التوقيع.