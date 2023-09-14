تقرير: تجاهل إنشاء هيئة أرصاد جوية في ليبيا تسبّب بأسوأ كارثة إنسانية

تسبب تجاهل ليبيا، المنقسمة بين حكومتين وبرلمانين، إنشاء هيئة للأرصاد الجوية ترسل تحذيرات قبل الكوارث الطبيعية، في وقوع أسوأ كارثة إنسانية شهدتها البلاد.

وكان من الممكن تجنب الخسائر الفادحة في الأرواح لو كان لدى ليبيا هيئة أرصاد جوية فعالة قادرة على إصدار التحذيرات، وفق ما كشفت عنه "المنظمة العالمية للأرصاد الجوية".

وقال مسؤولون ليبيون إن البلاد لم تواجه قط كارثة بهذا الحجم، لكن جهود الاستجابة والإغاثة تعقدت بصورة أشد بسبب المشهد السياسي المنقسم في البلاد.

وحذّر عبد الونيس عاشور الخبير في علوم المياه بجامعة "عمر المختار"، في ورقة بحثية نشرها العام الماضي، من أن تكرار السيول في الوادي يشكل تهديدًا لدرنة.

ودلّل على ذلك بوقوع خمسة سيول منذ عام 1942 ودعا لاتخاذ خطوات عاجلة لضمان الصيانة الدورية للسدين.