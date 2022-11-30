واشنطن تسعى إلى ردع أنقرة عن شن هجوم بري في سوريا

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن احتمال شن هجوم بري "يثير قلقنا (...) نحن ندعو إلى ضبط النفس"، مع إقراره بشرعية المطالب الأمنية لأنقرة.

وأدت قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على شمال شرق سوريا، دورا أساسيا في المعارك التي شنّها التحالف الدولي لدحر مقاتلي تنظيم داعش.

وشنّت تركيا ضرباتها بعد اعتداء أدى إلى سقوط ستة قتلى وعشرات الجرحى وقع في إسطنبول في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، ونسبته السلطات إلى مقاتلي حزب العمال الكردستاني وحلفائهم في سوريا، ما نفاه الأكراد.