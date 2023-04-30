تفاؤل أممي حيال عقد مفاوضات مباشرة بين حميدتي والبرهان لإنهاء الصراع

مع دخول الحرب في السودان أسبوعها الثالث تثار تساؤلات حول فرص عقد مفاوضات مباشرة بين قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو على أرض خارجية.

وقال فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، إنه استشعر تغيرا في مواقف الجانبين في الآونة الأخيرة وإنهما منفتحان على مفاوضات.

وأضاف أن طرفي الصراع سيقبلان "شكلا ما من المحادثات".