موريتانيا.. إضراب عام ومسيرات مساندة للشعب الفلسطيني

شهدت موريتانيا، اليوم الإثنين، إضرابا شاملا عن العمل تضامنا مع الشعب الفلسطيني ورفضا للحرب على غزة، وتعطلت الدروس والمحاكم والمؤسسات العامة والخاصة في البلاد استجابة لدعوة الإضراب.

وشاركت فعاليات نقابية وطلابية في الإضراب العام في أنشطة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وخرج مئات المواطنين معظمهم من الطلّاب في مسيرات جابت الشوارع ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية والشعارات المؤيدة لفلسطين.