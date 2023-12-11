موريتانيا.. إضراب عام ومسيرات مساندة للشعب الفلسطيني
شهدت موريتانيا، اليوم الإثنين، إضرابا شاملا عن العمل تضامنا مع الشعب الفلسطيني ورفضا للحرب على غزة، وتعطلت الدروس والمحاكم والمؤسسات العامة والخاصة في البلاد استجابة لدعوة الإضراب.
وشاركت فعاليات نقابية وطلابية في الإضراب العام في أنشطة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وخرج مئات المواطنين معظمهم من الطلّاب في مسيرات جابت الشوارع ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية والشعارات المؤيدة لفلسطين.
وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأجيل كافة الدروس والاختبارات المستمرة والامتحانات التي كانت مقررة اليوم الإثنين لمدة 24 ساعة، بهدف "إتاحة المجال أمام الطلاب للمشاركة في النشاطات التي تنتظم تضامنا مع الشعب الفلسطيني".
كما أعلن البرلمان الموريتاني تأجيل أنشطته اليوم الإثنين، تجاوبا مع الإضراب الشامل، وأبلغ رئيس لجنة المالية في البرلمان أعضاء اللجنة من البرلمانيين بتأجيل جلستي استماع كانتا مقررتين اليوم.
وبحسب وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية فقد تعطّلت المحاكم في عموم البلاد بسبب إعلان الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين الدخول في "إضراب عام نصرة لإخواننا في غزة وفلسطين العزة بصورة عامة" وفق تعبيرهم.
ودعا الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، وهو أكبر النقابات الطلابية في البلاد، من جانبه جميع الطلاب للمشاركة الفاعلة في كل الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية العادلة وبشكل خاص في الإضراب العام المنظم الإثنين، في جميع المؤسسات الجامعية.
ودعا "الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني" الشعب الموريتاني إلى المشاركة الفاعلة في الإضراب الشامل.
كما دعا الرباط في بيان صادر عنه جماهير نواكشوط لحضور نشاط جماهيري أمام السفارة الأمريكية احتجاجا على مشاركتها في الحرب على الشعب الفلسطيني.