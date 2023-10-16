كندا تنصح مواطنيها في لبنان بالمغادرة
قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، اليوم الاثنين، إن الكنديين في لبنان يجب أن يفكروا بالمغادرة، بينما تظل الرحلات الجوية التجارية متاحة.
وأضافت، في منشور على منصة إكس: "مع استمرار الأزمة في غزة والضفة الغربية وإسرائيل، صار الوضع الأمني في المنطقة متقلبا بشكل متزايد".
يأتي ذلك في أعقاب اندلاع أعمال قتالية مع ميليشيا حزب الله اللبنانية، بالتزامن مع الحرب المتصاعدة في غزة، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أيضا، تفعيل خطة لإجلاء سكان 28 مستوطنة ضمن نطاق كيلومترين من الحدود اللبنانية.