كندا تنصح مواطنيها في لبنان بالمغادرة

قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، اليوم الاثنين، إن الكنديين في لبنان يجب أن يفكروا بالمغادرة، بينما تظل الرحلات الجوية التجارية متاحة.

وأضافت، في منشور على منصة إكس: "مع استمرار الأزمة في غزة والضفة الغربية وإسرائيل، صار الوضع الأمني في المنطقة متقلبا بشكل متزايد".