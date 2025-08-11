اليمن.. مقتل أحد أفراد القوات الجنوبية بهجوم طائرة مسيّرة للقاعدة

قُتل جندي من أفراد القوات المسلحة الجنوبية، مساء الاثنين؛ إثر هجوم نفذه تنظيم القاعدة بطائرة مسيّرة، شرق محافظة أبين جنوبي اليمن.

وذكر الموقع الرسمي للقوات المسلحة الجنوبية أن "أحد أفراد اللواء الثالث دعم وإسناد، قُتل بهجوم المسيّرة، شرق مديرية مودية في محافظة أبين".

ونقل الموقع عن مصدر في عمليات اللواء أن "القوات الجنوبية تمكّنت من إسقاط الطائرة المسيّرة التابعة لتنظيم القاعدة، عبر أجهزة التشويش، ونفذت عمليات تمشيط في المناطق الجبلية بحثًا عنها".

وبحسب المصدر، فإن "القوات نجحت أيضًا في إبطال عبوة ناسفة زرعتها عناصر التنظيم في الطريق الدولي، قرب موقع هجوم المسيّرة، في منطقة القوز، شرقي مودية".

وأشار إلى "تلقي القوات بلاغًا بوجود جسم مشبوه بمحاذاة الطريق العام، لتتحرك إحدى الوحدات الهندسية المتخصصة إلى الموقع للتعامل مع العبوة المزروعة".

والخميس الماضي، قُتل جندي وأصيب 4 آخرون بجراح، بانفجار عبوة ناسفة زرعها عناصر تنظيم القاعدة في الطريق العام، وفجّروها عن بُعد أثناء مرور دورية عسكرية تابعة للقوات الجنوبية، شرقي مديرية مودية.