إسقاط حكم حماس في غزة.. هل يمثل هدفا استراتيجيا لإسرائيل؟

اتفاق دائم

ويرى المحلل السياسي يونس الزريعي، أنه "رغم التصريحات المتكررة بشأن العمل على إسقاط حكم حماس في غزة؛ إلا أن إسرائيل لا تريد تحقيق هذا الهدف"، مشددًا أن الهدف الاستراتيجي لإسرائيل هو التوصل لاتفاق دائم مع حماس.

وأوضح الزريعي، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "الأهداف الأساسية لنتنياهو من حرب غزة سياسية، فهو يسعى من خلالها لضمان مستقبله السياسي والإبقاء على حكومته".

وتابع: "تدمير حماس هو هدف يروج له نتنياهو لتخفيف الضغط الداخلي عليه".

ووفق تقدير الزريعي، فإن "إسرائيل تريد إنهاء الحرب بالتوصل لاتفاق مع حماس على تقاسم حكم قطاع غزة، بحيث يكون للأولى السيطرة الأمنية، في حين يكون للثانية السيطرة المدنية"، مبينًا أن اتفاقًا من هذا النوع يحتاج لوقت من أجل التوصل إليه.

وأشار أن "حماس ربما تكون مستعدة للتوصل لمثل هذا الاتفاق بشكل غير مباشر مع إسرائيل؛ إلا أن بعض قياداتها يشكلون عائقًا أمام تحقيق ذلك، الأمر الذي سيدفعها لإزاحة المعارضين عن دائرة صنع القرار".

وقال الزريعي إنه "من أجل تحقيق ذلك، ستعمل حماس على إجراء تغييرات جذرية في هيكلها السياسي والعسكري خلال الفترة المقبلة"، مؤكدًا أن استمرار حكم حماس في غزة هو أهم أهدافها، وهي مستعدة لدفع أي ثمن مقابل ذلك.