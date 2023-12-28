هدوء نسبي في جباليا وبيت لاهيا يسمح بعودة نازحين لمنازلهم

يشهد مخيم جباليا والمناطق المتاخمة له في قطاع غزة، هدوءًا نسبيًّا منذ عدة أيام، بعد عملية عسكرية إسرائيلية طاحنة، سقط خلالها آلاف القتلى والجرحى، فضلًا عن تهجير عشرات الآلاف من منازلهم، ما سمح لبعض النازحين بالعودة إلى منازلهم وتفقدها.

وقال النازح من مشروع بيت لاهيا يوسف عدوان، إن القصف الإسرائيلي طال جميع بيوت المنطقة، موضحًا أن البيت الذي لم يهدم بالكامل تضرر بشكل جزئي، ما جعله غير صالح للسكن.

وأضاف عدوان لـ"إرم نيوز"، أنه "مع الهدوء النسبي الذي عم الأجواء في مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا، وانسحاب الآليات والدبابات الإسرائيلية إلى المحاور الشمالية والغربية من قطاع غزة، عدت إلى منزلي لتفقده وإعادة العائلة للسكن فيه هربًا من جحيم مراكز الإيواء".