هدوء نسبي في جباليا وبيت لاهيا يسمح بعودة نازحين لمنازلهم
يشهد مخيم جباليا والمناطق المتاخمة له في قطاع غزة، هدوءًا نسبيًّا منذ عدة أيام، بعد عملية عسكرية إسرائيلية طاحنة، سقط خلالها آلاف القتلى والجرحى، فضلًا عن تهجير عشرات الآلاف من منازلهم، ما سمح لبعض النازحين بالعودة إلى منازلهم وتفقدها.
وقال النازح من مشروع بيت لاهيا يوسف عدوان، إن القصف الإسرائيلي طال جميع بيوت المنطقة، موضحًا أن البيت الذي لم يهدم بالكامل تضرر بشكل جزئي، ما جعله غير صالح للسكن.
وأضاف عدوان لـ"إرم نيوز"، أنه "مع الهدوء النسبي الذي عم الأجواء في مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا، وانسحاب الآليات والدبابات الإسرائيلية إلى المحاور الشمالية والغربية من قطاع غزة، عدت إلى منزلي لتفقده وإعادة العائلة للسكن فيه هربًا من جحيم مراكز الإيواء".
وتابع: "وجدت المنزل متضررًا بشكل جزئي جرّاء قصفه بقذيفتين اخترقتا الجدار، واستقرتا في الداخل، ما تسبب بتحطيم الأثاث والأدوات المنزلية".
واستدرك قائلًا: "لكنه يبقى أفضل من مراكز الإيواء التي تنعدم فيها الخصوصية، وتفتقد إلى أبسط مقومات النظافة العامة، فضلًا عن تعرضها للقصف المستمر".
من جانبه، قال النازح من منطقة الفاخورة غرب مخيم جباليا أمين عابد، إنه خرج بعد انهيار معظم جدران منزله بفعل القصف الإسرائيلي، الذي طال المنطقة بأسرها، الأمر الذي أجبره على النزوح إلى عيادة الفاخورة التابعة لـ"الأونروا" داخل مخيم جباليا.
وأضاف عابد لـ"إرم نيوز"، أنه "بعد أسابيع طويلة من ارتكاب المجازر وعمليات الإبادة الجماعية التي نفذها الجيش الإسرائيلي، حظينا أخيرًا ببعض الهدوء الذي تمنيناه ليال طويلة، وقررت العودة إلى المنزل، رغم الضرر الذي وقع عليه".
وقال: "لقد وضعت غطاءً بلاستيكيًا على جوانب المنزل، وأعدت ترتيبه ليصبح صالحًا لعودة العائلة"، مؤكدًا استعداده "العيش في خيمة فوق ركام منزلي على أن أخرج منه مرة أخرى".
وأشار عابد إلى أنه لم يصدق حجم الدمار الذي رأته عيناه في طريق عودته إلى منزله، قائلًا: "لا يمكن أن يسبب كل هذا الدمار إلا قنابل نووية".
وأوضح أن المعاناة داخل مراكز الإيواء لا توصف، فعشرات الآلاف من النازحين يتكدسون داخل أماكن لا تتسع لبضع مئات في أفضل الأحوال، بظروف إنسانية قاسية.