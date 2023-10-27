غوتيريش: يجب تعديل مراقبة المساعدات للسماح بدخول مزيد من الشاحنات لغزة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، إلى تعديل عملية مراقبة شحنات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح؛ "للسماح لعدد أكبر بكثير من الشاحنات بدخول غزة دون تأخير".

وذكر غوتيريش، في بيان: "المنظومة الإنسانية في غزة معرضة للانهيار الكامل مع تبعات لا يمكن تخيلها على أكثر من مليوني مدني".

وتقود الولايات المتحدة المفاوضات مع إسرائيل ومصر والأمم المتحدة لمحاولة إنشاء آلية لتوصيل المساعدات قادرة على الصمود في غزة. ويدور الجدل حول إجراءات تفتيش المساعدات والقصف على حدود غزة.

وقال غوتيريش: "لا بد من تعديل نظام التحقق لنقل البضائع من خلال معبر رفح للسماح لعدد أكبر بكثير من الشاحنات بدخول غزة دون تأخير".

وذكر أنه قبل الصراع كانت 500 شاحنة تدخل القطاع يوميا، لكن في الأيام القليلة الماضية تدخل 12 شاحنة فقط في المتوسط يوميا.

ورحب غوتيريش بتزايد الدعوات إلى فرض هدنة إنسانية في الأعمال العدائية، وقال: "أكرر دعوتي لوقف لإطلاق نار إنساني والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وتوصيل الإمدادات المنقذة للحياة بالنطاق المطلوب".

ومع إيصال بعض الإمدادات المحدودة من الأغذية والمياه والأدوية، منذ السبت الماضي، لم يُسمح بدخول الوقود. وإسرائيل قلقة من احتمال وصول الوقود إلى أيدي حماس.

وقال غوتيريش، واصفا الموقف في غزة بأنه "بائس ومأساوي"، إن الأمم المتحدة لن تستطيع الاستمرار في إيصال المساعدات داخل القطاع "من دون تحول فوري وجذري في كيفية إدخالها".