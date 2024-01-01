القوات الإسرائيلية تنفذ اقتحامات واسعة في الضفة الغربية

شنت القوات الإسرائيلية سلسلة اقتحامات في مدن الضفة الغربية الليلة الماضية وصباح اليوم الاثنين، أول أيام العام الجديد، تخللها مواجهات مع الفلسطينيين أوقعت عددا من الإصابات، كما نفذت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات واسعة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، شملت الاقتحامات صباح اليوم بلدة قفين شمال طولكرم، وقرية كفر عين شمال غرب رام الله، وبلدة سلواد شرق رام الله، ومدينة البيرة.

واعتقلت القوات الإسرائيلية خلال هذه الاقتحامات عددا من الشبان الفلسطينيين، بعد مداهمة منازلهم.

وقد اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي أطلقت الرصاص، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع.