هل يفرض الجيش العراقي سيطرته على مخيم مخمور؟

بالتزامن مع توجه قوة عسكرية تابعة للجيش العراقي إلى مخيم مخمور، شمال البلاد، لفرض الأمن داخل المخيم، تصاعدت الأصوات الرافضة لتلك الخطوة، باعتبارها تمثل استجابة لضغوط تركية وتتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

وتحاول السلطات العراقية تعزيز الأمن بالمخيم الذي يقطنه لاجئون أكراد وأتراك، ويُتهم حزب العمال الكردستاني بأنه ينشط فيه تنفيذا لقرار الحكومة العراقية الاتحادية بإقامة نقاط عسكرية حول المخيم، ما تسبب باندلاع مواجهات بين القوات الأمنية وقاطني المخيم وحالة من الفوضى خلال الأيام الماضية.

ووصفت خلية الإعلام الأمني، في بيان مقتضب الأحد الماضي، ما يجري في المخيم، بأنه "يأتي ضمن إجراءات لتأمين سلامة كل الموجودين داخل المخيم من التصرفات غير القانونية الذي يقوم بها بعضهم، والتي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار والسلم في البلاد وتضر بعلاقة العراق بمحيطه الإقليمي".

وساطات

ومع مواصلة الجيش العراقي محاولاته لفرض سيطرته على محيط المخيم واستمرار مقاومة أهالي لليوم الرابع على التوالي، التقى وفد يمثل أمهات بالمخيم بالسلطات العراقية يوم أمس.

ومن المنتظر أن يلتقي ممثلون عن المخيم مع السلطات العراقية مع ممثلي الأمم المتحدة لبحث مطالب أهالي المخيم.

ويضمّ المخيم الذي شيد منتصف التسعينيات من القرن الماضي بعد فرار قاطنيه من جنوب تركيا إلى العراق أكثر من 10 آلاف شخص ويقع على بعد 60 كليو مترا إلى جنوب غرب أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق.

وتتولى شؤون المخيم، الذي تأسس بالتعاون مع الأمم المتحدة في التسعينيات، إدارة محلية لها جناحها الأمني الخاص.