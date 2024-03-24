مديرا الموساد وCIA يغادران قطر بعد محادثات بشأن غزة

غادر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بيل بيرنز ورئيس الموساد ديفيد برنيع الدوحة مساء السبت بعد المشاركة في محادثات بشأن هدنة مؤقتة في غزة وعملية تبادل رهائن وأسرى.

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه بسبب الطبيعة الحساسة للمحادثات إن بيرنز وبرنيع "غادرا الدوحة لإطلاع فريقيهما على تفاصيل الجولة الأخيرة" من المحادثات، مضيفا أن المفاوضات "ركّزت على التفاصيل ونسبة لتبادل الرهائن والأسرى"، وفق وكالة فرانس برس.

وكان برنياع وصل قطر الجمعة للاجتماع أيضا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.