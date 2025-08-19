إسرائيل تكذّب بيانات الأمم المتحدة عن مساعدات غزة

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، إن البيانات التي توردها الأمم المتحدة حول مساعداتها المرسلة إلى قطاع غزة "كاذبة".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن بيان للجيش أنه تم إدخال 9200 شاحنة مساعدات إلى غزة منذ مايو/أيار الماضي.

وقال البيان إن "ادعاءات الأمم المتحدة تضلل المجتمع الدولي وتعطي صورة غير صحيحة عن الوضع الإنساني" في غزة.

أخبار ذات علاقة الأمم المتحدة: إسرائيل لا تسمح بدخول إمدادات كافية لغزة

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قالت اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تسمح بدخول بعض الإمدادات إلى قطاع غزة، لكن ليس بالقدر الكافي لتجنب جوع واسع النطاق، بحسب وكالة "رويترز".

وذكر المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيطان في مؤتمر صحفي بجنيف، "خلال الأسابيع القليلة الماضية، لم تسمح السلطات الإسرائيلية بدخول المساعدات إلا بكميات تبقى أقل بكثير مما هو مطلوب لتجنب جوع واسع النطاق".

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن إسرائيل سمحت بدخول 3553 شاحنة إلى غزة منذ أيار/مايو الماضي.