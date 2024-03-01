نتنياهو يرفض مطالب حماس "الوهمية" ويتعهد بمواصلة الحرب

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفضه لما وصفها بالمطالب "الوهمية" لحركة حماس، وسط استمرار الجهود للتوصل إلى وقف للقتال في غزة.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إنه لن يرضخ لمطالب حماس التي ترفض القبول بـ"حل وسط"، وتعهد باستمرار القتال حتى تحقيق "النصر الحاسم".

وأضاف أنه يواصل العمل لمضاعفة التجنيد، وبين أنه يسعى لإعداد قانون لمساعدة الجيش ودعمه.

وأكد نتنياهو التزامه بتحقيق أهدافه ومصالح الحكومة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الضغوط الدولية لا تؤثر عليه.