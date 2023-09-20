تجاهل مطالب الأكاديميين يوقف التعليم في 5 جامعات يمنية

بعد مرور أسبوع واحد فقط على انطلاق العام الدراسي الجامعي الجديد 2023/ 2024، توقفت العملية التعليمية الأكاديمية في عدد من الجامعات اليمنية بالمحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة، بعد إعلان نقاباتها تنفيذ الإضراب الشامل، احتجاجًا على عدم الاستجابة لمطالبها المطروحة منذ العام الماضي.

وأعلنت نقابتا هيئة التدريس والموظفين الإداريين، في جامعات: عدن، لحج، أبين وشبوة الحكومية، في بيان مشترك، ونقابة هيئة التدريس بجامعة تعز الحكومية، في بيان منفصل بدء إضراب شامل دخل حيّز التنفيذ مطلع الأسبوع الجاري، للمطالبة بتسوية أوضاع الأكاديميين وموظفي الجامعات.

مطالب وتجاهل

وقال المتحدث الرسمي باسم نقابتي هيئة التدريس والموظفين بجامعات عدن، لحج، أبين وشبوة، الدكتور بلعيد صالح، إن أبرز مطالب النقابات الجامعية، تتمثل في "تحسين الوضع المعيشي عبر إعادة قيمة راتب الأكاديمي والموظف إلى ما كانت عليه قبل مارس 2015، مع مراعاة ردم الهوّة، برفع راتب عضو هيئة التدريس المساعدة إلى ثلثي راتب عضو هيئة التدريس، وكذلك رفع راتب الموظف الإداري".

وأشار صالح في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، إلى مطالبتهم بصرف عقود أراضي مخططات الجامعة، وبتوفير الشواغر الوظيفية لغير الموظفين من المعينين أكاديميًا والإداريين المتعاقدين، إضافة إلى مطلب صرف العلاوات السنوية والتسويات وكافة المستحقات المالية، وسرعة صرف المستحقات المالية الشهرية والفصلية لأعضاء هيئة التدريس المساعدة.

من جانبه، أكد رئيس المجلس التنسيقي الأعلى لنقابة هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، رئيس نقابة هيئة تدريس جامعة عدن، الدكتور، فضل مكوع، أن الإضراب عُلّق في مارس/ آذار من العام الماضي، بعد توقيع اتفاقية مع الحكومة اليمنية، التزمت خلالها بحلّ كثير من المطالب، "لكنها تخلّت عنها، وتنصلت ولم تفِ بوعدها والتزاماتها، وهذا ما جعلنا نصعّد ونستأنف الإضراب ثانية".

وأضاف مكوع في تصريح لـ"إرم نيوز"، "استأنفنا الإضراب مجددًا أملًا في رفع المعاناة وانتزاع الحقوق وإصلاح الجامعات".

ومهد مكوع ببرنامج تصعيدي مستمر إلى حين تحقيق المطالب، عبر تنفيذ وقفات احتجاجية كبرى متزامنة مع الإضراب الشامل، والاتفاق مع الاتحادات والنقابات الأخرى ومنظمات المجتمع المدني، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لإعلان العصيان المدني.