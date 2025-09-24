اقتحامات إسرائيلية واسعة في بلدات بالضفة الغربية (فيديو)

واصلت القوات الإسرائيلية اقتحام مدن وبلدات في الضفة الغربية وشن حملة اعتقالات ومداهمة منازل فلسطينيين.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اقتحمت القوات الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء، عددًا من قرى محافظة جنين.

وقالت مصادر محلية إن الآليات الإسرائيلية اقتحمت بلدة صانور جنوب جنين، وانتشرت في شوارعها؛ ما استدعى تأجيل الدوام المدرسي إلى الساعة التاسعة من صباح اليوم حفاظاً على حياة الطلاب.

كما اقتحمت قرى زبدة والخلجان وإم دار، القريبة من بلدة يعبد، وتمركزت آلياتها في محيط جسر زبدة، مع استمرار تواجد القوات في بلدة يعبد ومداهمة منازل فيها.

واعتقلت القوات الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء، شابين كانا يستقلان دراجة نارية من حي المراح في مدينة جنين.

وفي بلدة يعبد جنوب غرب جنين قالت مصادر محلية إن القوات الإسرائيلية اقتحمت البلدة وداهمت عدداً من المنازل منها منزل رئيس البلدية وفتشتها وخربت محتوياتها.

وكانت اقتحامات تخللها إطلاق القوات الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، وملاحقة المواطنين في مدخل بلدة إذنا بالخليل، فيما حولت منزلا في بلدة بيت عوا لثكنة عسكرية.

وأصيب طفل بكسور في يده جراء إصابته بقنبلة غاز، وتم نقله إلى مستشفى دورا لتلقي العلاج، فيما أصيب آخرون بالاختناق.

وحولت القوات الإسرائيلية منزلا في بلدة بيت عوا غرب الخليل لثكنة عسكرية، ونكلت بالمواطنين، وفتشت مركباتهم، كما اقتحمت بلدتي سعير، وبيت أمر.

وتشهد مدينة الخليل، وبلداتها ومخيماتها عملية اقتحام وتفتيش واسعة، تخللها استيلاء على عدد من المنازل، وإغلاق المحال التجارية، وتفتيش منازل المواطنين ومركباتهم.