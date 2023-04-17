كردستان العراق.. مباحثات ماراثونية لإخراج أزمة الانتخابات من عنق الزجاجة

تعدد الدوائر الانتخابية

وعلى الجانب الآخر، يرى مستشار مكتب تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني، علي أورمار، أن "هناك قلق عام حول عدم إجراء الانتخابات في موعدها المقرر كما في كل دورة انتخابية، خاصة من جانب الطبقة المثقفة في إقليم كوردستان، وذلك بالرغم من إجراء محادثات مشتركة بين فريقي الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني بهدف حلّ الخلافات بين الحزبين".

وقال علي أورمار لـ"إرم نيوز"، إن "هناك ثلاث نقاط خلافية جوهرية، الأولى تتعلق بزيادة الدوائر الانتخابية وأن لا يكون إقليم كردستان معتمداً على دائرة انتخابية واحدة، والثانية تتمحور حول صياغة وتعديل قانون الانتخابات وتفعيل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان، أما الثالثة فتخصّ نظام (الكوتا) ومقاعد الأقليات".

وأردف أورمار أنه "خلال الأسبوعين الماضيين كانت هناك اجتماعات بين الطرفين، حيث اتفقا على استكمال أعضاء مفوضية الانتخابات من الأطراف المشاركة، والحوارات التشاورية مستمرة بغية التوصل إلى نقاط مشتركة بشأن قانون الانتخابات القادمة، وتشارك الآراء من أجل أن يبدأ البرلمان في سنّ قانون انتخابات جديد".

ومضى بالقول: "أما بخصوص رفع عدد الدوائر الانتخابية إلى أربعة بدلاً من الدائرة الواحدة، وهو ما يطالب به الاتحاد الوطني، فهناك أيضاً اتفاق على جعل كل محافظة دائرة انتخابية، وعليه تكون هناك أربعة دوائر انتخابية، وبالتأكيد محافظة حلبجة المستحدثة من ضمنها".

وفيما يتعلق بنظام "الكوتا" وكذلك آلية تشكيل سجل ناخبين خاصة بأصوات الأقليات وعدد المقاعد، أكد أورمار أنه "ما زال هناك المزيد من المشاروات، خاصة وأن هذه المقاعد تخص مكونات يجب احترام آرائها، وأن تجتمع هيئة رئاسة البرلمان مع المكونات قبل الشروع في سنّ القانون، ولكن الحزبين متفقان على الاستفادة من سجل الانتخابات التي استخدمتها الحكومة العراقية في الانتخابات الماضية".

لافتاً إلى "وجود وفد مشترك من الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني مع باقي الأحزاب المشتركة في البرلمان، منها الاتحاد الإسلامي وحركة التغيير وجماعة العدل الإسلامية وبقية الأحزاب أيضاً، وأنه خارج خلافات الحزبين الرئيسيين، هناك شبه اتفاق على النقاط الرئيسية، خاصة ما يتعلق بزيادة الدوائر الانتخابية وتفعيل مفوضية الانتخابات، ولكن هناك فقط نقطة رئيسية يلح عليها الاتحاد الوطني، وهي تحديد نظام (الكوتا) بحيث لا يستغلها طرف، في إشارة إلى الحزب الديمقراطي، خارج إرادة الأقليات، إلا أن هذه النقطة في طريقها إلى الحل".

مشدداً على أن "الاتحاد الوطني يحترم رأي المكونات في الاتفاق حول آلية تشكيل سجل خاص بأصوات الأقليات، وهناك مقترح قدمته (يونامي) بأن يكون هناك مقعدان من أصل 11 مقعد للمكونات، يخصص أحدهما للمسيحيين في السليمانية، والآخر للتركمان في كرميان، وهذا المقترح يناسب الاتحاد الوطني أيضاً، إلا أن الحزب الديمقراطي ما زال يعارض هذه الفكرة، وهناك اجتماعات متواصلة بين الحزبين وكتل المكونات للتوصل إلى اتفاق بشأن مقاعد المكونات".

ونوّه مستشار مكتب تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني إلى أنه "تم تحديد موعد الانتخابات القادمة لبرلمان إقليم كردستان في دورته السادسة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2023، وبتفعيل هيكل المفوضية العليا للانتخابات في الإقليم يمكن أن تجرى الانتخابات في الموعد المحدد، خاصة وأنه لا توجد خلافات كبيرة بين الحزبين، حيث تم حلّ أغلبها، فقط هناك نقطة الخلاف حول مقاعد المكونات، وننتظر خلال الأيام القادمة التوصل إلى حل بخصوص هذه النقطة أيضاً، ومن ثم الإيعاز للبرلمان بالبدء في عقد جلساته وسنّ قانون جديد للانتخابات القادمة بإذن الله".