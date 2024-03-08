حرب غزة تلقي بظلالها على "زينة رمضان" في الأردن

اعتادت شوارع العاصمة الأردنية عمان أن تتزين في كل عام استعدادا لاستقبال شهر رمضان، ولكن هذا العام جاء مختلفا فبقيت الزينة قابعة في أماكنها تضامنا مع الفلسطينيين وحزنا على ما يحدث في غزة.

يقول التاجر أبو إياد العورتاني، إنه اعتاد أن يرى شوارع وسط المدينة تحديدا مزينة في كل عام استعدادا لاستقبال الشهر الفضيل، ولكن هذا العام لم يتم تزيين الشوارع احتراما لما يحدث في غزة.

وأضاف العورتاني في حديث لـ "إرم نيوز"، أنه يتاجر بأغراض الزينة بشتى أنواعها وقد لاحظ انخفاض الطلب هذا العام على زينة رمضان من حبال الأضواء والمناظر الفنية التي تخص رمضان من الهلال والفوانيس وغيرها.

من جانبها ترى أم عامر أن الاحتفال بقدوم رمضان من تحضير الطعام والزينة أمر غير مقبول في ظل ما يحدث في غزة.

مضيفة: "قلبي يعتصر من الألم لما نراه من مشاهد مؤلمة لأهلنا في غزة، وعاهدت نفسي أن يكون رمضان هذا العام فقط للدعاء والصلاة بعيدا عن مظاهر التبهرج بالزينة والموائد الرمضانية".