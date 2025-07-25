الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخًا أطلق من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة، اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل حيث دوت صفارات الإنذار في العديد من المناطق، بحسب "فرانس برس".

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وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي "اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أُطلق من اليمن".

وكان الجيش أعلن الثلاثاء، اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن باتجاه إسرائيل، حيث دوت صفارات الإنذار في وسط وجنوب إسرائيل بعد رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق الصاروخ وعملت منظومات الدفاع على اعتراضه.

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وكانت إسرائيل شنّت هجومًا بالطائرات المسيرة طال ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين في اليمن. ومن جهتها أكدت ميلشيا الحوثي استمرارها باستهداف إسرائيل.