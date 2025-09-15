الحوثيون يعتقلون يمنياً بسبب مقطع فيديو قديم

اعتقلت ميليشيا الحوثي، مواطناً يمنياً بسبب انتشار مقاطع فيديو قديمة له على مواقع التواصل الاجتماعي، ينتقد فيها حكمهم.

ويشيد الشاب في فيديوهاته، بفترة حكم الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، وينتقد أداء سلطات الحوثيين وسياسة "التجويع" المفروضة على الشعب في مناطق سيطرتهم.

وقالت مصادر حقوقية يمنية لـ"إرم نيوز"، إن "الحوثيين أرسلوا وحدات أمنية إلى قرية الجاهلية بمديرية همدان، غربي العاصمة صنعاء، واعتقلوا المواطن جميل شريان من منزله، واقتادوه إلى جهة مجهولة، وسط مطالبات من عائلته بالكشف من موقع احتجازه".

وقال ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن انتشار مقاطع فيديو قديمة للشاب كان السبب وراء اعتقاله وإخفاء مكان احتجازه.

وذكر القاضي عبد الوهاب قطران، أن "جميل شريان أحد أبناء قريته، واعتقله الحوثيون بسبب انتشار مقطع لمكالمته القديمة التي سُجلت قبل عامين، مع إذاعة حوثية يملكها القيادي حمود شرف الدين، والتي أشاد فيها بالرئيس الراحل صالح ونجله العميد أحمد علي، وبفترة حكمه، وتبادل فيها الشتائم مع مالك الإذاعة ومقدم أحد برامجها".

وقال في تدوينة مطولة على "إكس"، إن انتشار المكالمة مجدداً على مواقع التواصل الاجتماعي، دفع القيادي الحوثي قبل أسابيع إلى الظهور "مستقوياً بسلطة جماعته" على منصّة "السبعين" التي يتجمع فيها أنصار الحوثيين بصنعاء، وعبر مكبرات الصوت ينادي باسم جميل شريان، ليؤكد أن حشود الحاضرين تثبت وقوف الشعب مع من اليوم.